Meghan Markle et Harry : Leur photographe personnel hacké, des images divulguées

De nouvelles images inédites du mariage du prince Harry et de Meghan Markle ont fait surface sur les réseaux sociaux, mais il ne s'agissait cette fois pas d'une initiative de leurs services officiels !

Photographe privilégié de l'amour du duc et de la duchesse de Sussex, qu'il a immortalisé à l'occasion de leurs fiançailles puis de leurs noces, Alexi Lubomirski s'est fait hacker son ordinateur et dérober potentiellement des centaines de prises de vue réalisées lors de leur mariage, le 19 mai 2018 à Windsor. Certaines ont fait leur apparition sur Instagram et Twitter, notamment des images en noir et blanc portant la mention "preview" (donc non définitives), alors que seules trois photos issues de sa production avaient été choisies par le palais pour être diffusées suite à l'événement...

"Il y a eu une faille de sécurité. Les images ont été volées puis ont fuité", a indiqué une source du tabloïd The Sun, alors que le palais de Kensington, en panique, aurait rapidement entrepris des démarches pour faire disparaître les photos indésirables. Les dommages pourraient être plus graves pour le photographe et prince polonais de 43 ans, descendant d'une grande famille, qui a l'habitude de travailler avec les plus grandes stars, comme en témoigne suffisamment son compte Instagram, où des Julia Roberts, Patrick Dempsey et autres Salma Hayek apparaissent à ses côtés - sans parler de ses récentes images de Quentin Tarantino avec ses acteurs Leonardo DiCaprio et Brad Pitt...

Suite au mariage de Meghan et Harry, trois photos signées Alexi Lubomirski avait été utilisées officiellement par le palais : l'une, en noir et blanc, représentant le couple amoureusement assis sur des marches, et les deux autres, portraits de famille plus conventionnels, les montrant entourés de leur famille et des enfants d'honneur de la noce dans un salon du château de Windsor. L'artiste a également réutilisé certaines des photos qu'il avait prises en décembre 2017 pour leurs fiançailles à des dates-clés : anniversaire de Meghan en août, anniversaire de l'annonce de leur mariage en fin d'année...