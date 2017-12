Meghan Markle, James Bond girl face à Daniel Craig ? Mais Harry est arrivé...

Meghan Markle est-elle passée à côté du rôle de sa vie en choisissant d'épouser l'homme de sa vie, et de renoncer à sa carrière d'actrice pour lui ? C'est une éventualité que le tabloïd britannique The Sun évoque en révélant que le nom de l'ex-héroïne de la série Suits faisait partie d'une shortlist de cinq révélations féminines envisagées pour la mission convoitée de James Bond girl.

Excellente pendant sept saisons en télévision dans la peau de l'assistante juridique Rachel Zane, Meghan Markle aurait pu figurer au grand écran face à Daniel Craig, l'emblématique interprète de l'agent 007, dans les prochaines aventures (attendues en novembre 2019) de l'espion de Sa Majesté au cinéma : "Meghan correspond parfaitement au rôle de James Bond girl. Elle est glamour et sexy, et c'est une bonne actrice. Ces dernières années, le rôle a été confié à des actrices considérées comme des étoiles montantes, et Meghan était très certainement perçue ainsi avant que sa relation avec le prince Harry ne soit rendue publique", détaille l'informateur du Sun, insistant sur le fait que le brief pour ce casting consistait à trouver une star montante qui soit "spécifiquement américaine ou canadienne". Autant dire que de ce strict point de vue, Miss Markle, née et élevée à Los Angeles et qui résida plusieurs années à Toronto pour les besoins du tournage de Suits, satisfaisait aux critères.

En route pour le mariage, hors course pour la saga

A en croire la source du tabloïd anglais, Meghan Markle faisait partie des cinq talents retenus par les décideurs de la franchise, en compétition notamment avec Ilfenesh Hadera, 32 ans, découverte dans l'adaptation au grand écran d'Alerte à Malibu, Baywatch. Mais la révélation de sa romance avec le prince Harry l'aurait mise hors course, et l'annonce de leurs fiançailles aurait définitivement sonné le glas de cette option. D'autant que, quelques heures plus tard, dans son interview conjointe avec Harry, Meghan annonçait clairement qu'elle mettait un terme à sa carrière d'actrice... Le créateur et les scénaristes de Suits avaient d'ailleurs eux-mêmes paré à cette éventualité et anticipé le départ de leur star, comme ils l'ont révélé par la suite.

A un mariage près, Meghan Markle, fille d'une maman afro-américaine et d'un père caucasien, aurait pu succéder à une certaine Halle Berry, née d'un père afro-américain et d'une mère germano-britannique. Elle aurait aussi pu être l'épouse d'un James Bond qui "a quitté les services secrets, est amoureux et marié" au début de ce 25e épisode, selon des indiscrétions parues il y a quelques semaines concernant le synopsis.

La carrière au cinéma de Meghan Markle n'aura guère eu le temps de décoller, seulement faite de petits rôles dans Comment tuer son boss ?, Remember Me et Dysfunctional Friends, et un rôle principal dans le confidentiel Anti-Social (2015). Quant à celle du prince Harry, elle a été tuée dans l'oeuf : son apparition supposée en Stormtrooper avec son frère William dans le nouvel épisode de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi, n'était qu'une blague de l'acteur John Boyega.