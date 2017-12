Meghan Markle, son mariage avec Harry : Son autre "époux" accuse le coup...

Plus sérieusement, Patrick J. Adams a profité de l'occasion pour dire tout le bien qu'il pense de celle qui aura été sa partenaire pendant toutes ces années, toujours avec beaucoup d'esprit et d'humour et en apostrophant le prince Harry : "Avoir joué le partenaire de télévision de Meghan pendant la majeure partie de cette décade m'autorise uniquement à dire ceci : Votre Altesse Royale, vous êtes un homme qui a beaucoup de chance et je sais déjà que votre longue vie ensemble sera pleine de joie, féconde et extrêmement drôle. Meghan, je suis si heureux pour toi, mon amie. Avec tout mon amour."

Au soir de l'annonce de ses fiançailles avec le prince anglais de 33 ans, qu'elle épousera en mai 2018 à Windsor, Meghan Markle avait évoqué sans hésitation la fin de sa carrière d'actrice et ce virage majeur dans sa vie, dans l'interview conjointe accordée à la journaliste Mishal Husain : "Je vois cela comme un simple changement, confiait-elle alors, dorénavant locataire de Kensington Palace après avoir rendu les clés de son logement à Toronto... C'est un nouveau chapitre, pas vrai ? Et je garde aussi en tête que j'ai travaillé dans ma série pendant sept ans. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir avoir une telle longévité pour une série, et, me concernant, une fois que nous avons franchi le cap du 100e épisode, eh bien vous savez quoi : j'ai coché cette case et je me sens réellement fière du travail que j'ai accompli."

Du côté de Suits, Aaron Korsh et ses équipes avaient depuis un an fait le pari que son histoire d'amour avec le prince Harry fonctionnerait et qu'elle quitterait la série. Le scénario avait été judicieusement pensé en prévision de cette éventualité.