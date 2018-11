Meghan Markle lâchée par son assistante : une décision "choquante"

Avec la naissance à venir, au printemps 2019, de son premier enfant avec le prince Harry et une carrière royale qui s'est élancée sur les chapeaux de roues, à l'image de la récente tournée officielle du couple dans le Pacifique, Meghan Markle va avoir besoin d'être bien entourée dans le futur. Et alors que les ducs de Cambridge et de Sussex sont eux-mêmes en pleine sécession, il va pour cela falloir pallier le départ inattendu de celle qui était jusqu'à maintenant son premier lieutenant...

D'après une information indiscrète livrée via le Daily Mail par le chroniqueur royal Richard Eden, l'assistante personnelle de la duchesse de Sussex, une certaine Melissa, a brutalement quitté son poste. "Je peux révéler qu'elle a soudainement démissionné, seulement six mois après que l'Américaine est entrée dans la famille royale de par son mariage", écrit-il ainsi.

"C'est un choc total. Pourquoi vouloir quitter un emploi aussi prestigieux si tôt ?", s'étonne à ce propos une source du journaliste au palais de Kensington, confiant un sentiment et un questionnement que beaucoup partagent sans doute. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'un porte-parole a été autorisé, de manière tout à fait exceptionnelle, à s'exprimer sur le départ de cette assistante : "Melissa est une personne extrêmement talentueuse. Elle a joué un rôle central dans le succès du mariage royal et manquera à tout le monde au sein du personnel royal", a-t-on loué à cette occasion. On sait donc que la duchesse Meghan perd un élément précieux, mais on ne sait pas pour quelle raison...

Richard Eden semble orienter quelque peu la réflexion à ce sujet, dépeignant un environnement de travail pas des plus sereins... Il évoque d'une part les conditions stressantes dans lesquelles le mariage a été préparé (notamment du fait des frasques et revirements de Thomas Markle, père de la mariée), "à tel point que le prince Harry s'est montré irascible et coléreux avec les membres du staff", "élevant la voix et insistant sur le fait que "ce que Meghan veut, Meghan l'a" (des observations empruntées à Robert Johnson, dans une biographie sur le prince Charles qui paraît à l'occasion de son 70e anniversaire) ; et d'autre part le témoignage de l'ancien agent de Meghan Markle, Gina Nelthorpe-Cowne, laquelle avait décrit chez elle une "détermination sans pareille à réussir" : "Elle a dit qu'à l'époque, Meghan se moquait totalement de son temps, de son attention et de ses priorités. Elle était 'difficile', pas seulement s'agissant de ses vêtements mais aussi de ses collègues, renvoyant immédiatement ceux qui ne partageaient pas sa 'vision des choses.'" "Meghan aime aller de l'avant"", avait-elle relevé. Un petit penchant pour le despotisme en cause dans le départ de Melissa ?