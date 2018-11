Meghan Markle conduite à l'autel par le prince Charles : Harry raconte

On pensait que c'était l'Américaine qui avait demandé à son futur beau-père de l'escorter dans la chapelle St George de Windsor, le 19 mai dernier, mais il semble que le prince Harry n'ait pas été complètement indifférent à cette décision : "Je lui ai demandé et je pense qu'il s'y attendait et il m'a immédiatement répondu "Oui, bien sûr, je ferai tout ce dont Meghan a besoin, je suis là pour te soutenir"."

Je lui ai été très reconnaissant

Après de fausses paparazzades et des problèmes cardiaques, Thomas Markle, le père de Meghan, avait finalement renoncé à voyager depuis le Mexique, où il réside, pour accompagner sa fille le jour de ses noces royales. Quelques heures seulement avant la cérémonie, Kensington Palace avait donc annoncé que le prince Charles se chargerait de conduire sa belle-fille à l'autel. Dans sa tournure, le communiqué officiel laissait entendre que l'initiative était de la jeune femme... "Mademoiselle Meghan Markle a demandé à Son Altesse Royale le prince de Galles de l'accompagner dans l'allée du choeur de la chapelle St George le jour de son mariage. Le prince de Galles est enchanté de pouvoir accueillir Mademoiselle Meghan Markle dans la famille royale de cette manière", disait en effet le court texte diffusé à la veille du jour J.

"Pour lui, c'était une fantastique opportunité de se mettre en avant et d'être ce soutien, et vous savez, c'est notre père donc bien sûr qu'il sera là pour nous, a également déclaré le prince Harry. Je lui ai été très reconnaissant d'avoir fait ça."