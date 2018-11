Le Prince Charles inquiet pour le bébé du prince Harry et Meghan Markle

À peine le prince Harry et Meghan Markle sont-ils de retour de leur première tournée dans le Pacifique, que c'est au tour du prince Charles et Camilla Parker-Bowles de partir en représentation à l'étranger. L'héritier au trône et son épouse se sont envolés pour neuf jours de visites et de rencontres officielles en Afrique de l'Ouest, en Gambie, au Ghana et au Nigeria.