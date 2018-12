Meghan Markle : Notions de français et de claquettes, son étonnant CV révélé !

Un agent artistique de l'agence Endorse Management Group, ayant gardé son identité secrète, a diffusé ces archives en indiquant : "J'ai eu le plaisir de rencontrer l'adorable Meghan Markle à plusieurs reprises en tant qu'agent mais étonnement, je n'ai pas pu convaincre l'agence de la signer avec seulement quelques apparitions." Il est possible de dater ce curriculum vitae aux alentours de 2006, puisqu'il indique l'apparition de Meghan Markle dans la comédie d'Ashton Kutcher, 7 ans de séduction. Elle devait donc avoir 25 ans.

Au-delà de mettre en avant ses diverses apparitions dans des séries américaines, le CV indique le poids et la taille de la jeune femme de 37 ans. Ainsi, à l'époque, elle pesait environ 51 kilos pour 1,70 mètre. On apprend également que l'épouse du prince Harry parle couramment espagnol et a aussi... quelques notions de français ! Elle a aussi fait du kickboxing, des claquettes, ainsi que de la danse classique et jazz. Après d'autres apparitions dans la série Les Experts : Manhattan et le reboot de 90210, dans les films Remember Me et Comment tuer son boss ?, Meghan Markle a dû attendre jusqu'en 2011 pour enfin décrocher le rôle principal de Rachel Zane dans la série Suits.