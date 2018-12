Meghan Markle : Sa demande absurde pour son mariage révélée, sa soeur se moque

La famille de Meghan Markle fait encore parler d'elle. La duchesse se retrouvant au coeur de rumeurs la disant en froid avec Kate Middleton et le prince William, notamment à cause de ses exigences excessives, il n'en fallait pas plus pour que sa demi-soeur s'en prenne à nouveau à elle.

Toujours aussi active et critique sur Twitter, Samantha Markle a publié le 3 décembre 2018 : "J'ai entendu des rumeurs sur des demandes de diffuseurs de parfum ou de désodorisant dans Windsor. Si ma soeur voit le fantôme d'Anne Boleyn marchant dans la tour avec sa tête dans ses mains, va-t-elle demander des Ghostbusters ? Lol." Cette pique bien sentie fait ainsi référence à la comédie américaine avec Bill Murray (1984) et à la deuxième épouse du roi Henri VIII, emprisonnée dans la tour de Londres, puis accusée d'adultère et décapitée sur ordre de son époux en 1536.

L'Américaine de 53 ans se moque de sa demi-soeur qui aurait, selon de récentes rumeurs, demandé du désodorisant dans la chapelle Saint-George pour son mariage royal célébré à Windsor, le 19 mai dernier. Selon les informations du Daily Mail, l'ex-actrice américaine aurait eu un problème avec "l'odeur de renfermé" de la chapelle du XVe siècle. Une demande quelque peu extravagante qui aurait tout bonnement été refusée par le palais de Buckingham.