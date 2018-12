Meghan Markle : Apparition en catimini, son ventre est encore plus rond !

Comme chaque année, le prince Harry a assisté à une messe donnée en l'église St Luke, dans le quartier de Chelsea à Londres. Un office en hommage à Henry van Straubenzee, un ami d'enfance décédé à l'âge de 18 ans dans un accident de voiture, et donné en l'honneur de la fondation créée au nom du jeune homme qui vient en aide aux écoles en Ouganda. Les deux fils de Lady Di, elle-même décédée dans un tragique accident de voiture, sont les parrains de l'organisation caritative.

Sans surprise, Meghan Markle était au côté de son mari pour l'occasion. Vêtue d'un ensemble bleu marine, la duchesse de Sussex enceinte de cinq mois a laissé apercevoir son ventre de plus en plus rond. Le premier enfant du couple est attendu pour le mois d'avril prochain.

Les apparitions des deux couples royaux surviennent alors qu'ils sont au coeur de rumeurs les disant en froid. Une hypothèse appuyée par le déménagement d'Harry et Meghan Markle du palais de Kensington, où ils résidaient avec le prince William et Kate Middleton depuis leur mariage en mai dernier. Les deux duchesses ne s'entendraient pas vraiment : la duchesse de Cambridge aurait du mal à tisser des liens avec sa belle-soeur qui serait particulièrement exigeante. Plusieurs anecdotes récemment révélées dépeignent en effet un portrait peu reluisant de la duchesse de Sussex à cause de ses demandes excessives au point que son assistante a démissionné en larmes au bout de six mois de service.