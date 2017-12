Meghan Markle recrute l'ex-bodyguard de Michael Jackson pour se défendre

Meghan Markle s'offre la crème de la crème. Selon les informations rapportées jeudi 7 décembre 2017 par le site TMZ, la fiancée du prince Harry a décidé de recruter une grosse pointure des arts martiaux pour apprendre à se défendre et assurer sa propre sécurité. Il s'agit de Matt Fiddes, connu pour avoir longtemps été le garde du corps de Michael Jackson.

Après avoir annoncé ses fiançailles avec le prince de Galles le 27 novembre dernier à Londres, l'ex-actrice s'est envolée mercredi 6 décembre pour Los Angeles, où elle passe actuellement du temps avec sa mère Doria, avant repartir en Europe pour célébrer les fêtes de Noël au côté de la famille royale à Sandringham. Dans la foulée de ce retour aux Etats-Unis, TMZ nous apprend donc que la pétillante brune a contacté Matt Fiddes pour qu'il puisse la rejoindre en Californie dès que possible afin qu'il lui enseigne "les arts martiaux et l'autodéfense".

Un coach pas si éloigné de la famille royale...

Basé au Royaume-Uni et fondateur des clubs Matt Fiddes Martial Arts, Matt Fides aurait immédiatement répondu à l'appel de sa nouvelle cliente en programmant "cette semaine un vol de dernière minute" pour Los Angeles, preuve que les entraînements ont probablement déjà débuté. Déjà coachée par le prince Harry, qui lui apprend tous les codes propres à la monarchie et qui l'aide à s'adapter aux nombreuse exigences du protocole britannique, l'ancienne vedette de Suits est donc très bien entourée pour démarrer sa nouvelle vie. Toujours selon TMZ, Matt Fiddes ne serait pas très éloigné de la famille royale britannique, ayant fait un temps partie du cercle proche de Lady Di. La princesse de Galles et Michael Jackson étaient effectivement très bons amis.

En parallèle de ces révélations, le site Us Weekly affirme de son côté que Meghan Markle (36 ans) et le prince Harry (33 ans) s'offriront une nouvelle escapade romantique après les fêtes de fin d'année. Les futurs mariés s'envoleront effectivement pour une destination inconnue après avoir célébré Noël en présence de la reine Elizabeth II. "Ils prévoient d'aller en vacances plus d'une semaine. Attendez-vous à les revoir bronzés, reposés et prêts à attaquer une année 2018 chargée", a déclaré une source proche. Pour rappel, le mariage du couple est prévu au printemps prochain en la chapelle St George au château de Windsor.