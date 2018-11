Meghan Markle : Sa nouvelle robe noire favorite ne coûte que 70 euros !

Rentrés de leur première tournée officielle dans le Pacifique, le prince Harry et Meghan Markle ont multiplié les apparitions lors du week-end célébrant le centenaire de l'Armistice, les 10 et 11 novembre dernier. L'occasion pour la duchesse de Sussex d'apparaître dans de nouvelles tenues, d'autant plus suivies avec attention depuis l'annonce de sa grossesse.

Samedi soir, le jeune couple s'est rendu au Royal Albert Hall de Londres pour un concert hommage en compagnie du reste de la famille royale. Non loin de la reine Elizabeth II, du prince Charles, de William et de Kate Middleton, Meghan Markle a misé sur un look sobre et élégant pour cet événement commémoratif. Sous son manteau Stella McCartney, la future maman de 37 ans portait une robe noire décolletée et mi-longue mettant en valeur son début de ventre rond.