Meghan Markle radieuse avec Kate Middleton : La famille royale enfin réunie

Il y avait longtemps que la famille royale britannique ne s'était pas réunie ainsi. Ce samedi 10 novembre 2018, la reine Elizabeth II et ses proches ont passé la soirée au Royal Albert Hall de Londres pour un concert commémoratif, donné en l'honneur des victimes de la Seconde Guerre Mondiale et du centenaire de l'Armistice.

Cette soirée a vu la première apparition du prince Harry et Meghan Markle depuis la fin de leur tournée dans le Pacifique. Festivités solennelles oblige, la future maman de 37 ans a enveloppé son début de ventre rond tel un paquet cadeau dans un long manteau noir signé Stella McCartney. Sa belle-soeur Kate Middleton a quant à elle misé sur une élégante robe noire Roland Mouret au décolleté asymétrique, égayée de quelques coquelicots, la fleur symbolisant l'hommage aux soldats morts au combat.

Les princes William et Harry ont quant à eux affiché leurs médailles militaires. S'ils ont assisté ensemble au mariage de la princesse Eugenie en octobre dernier, cela faisait maintenant quatre mois, jour pour jour, que les "quatre fantastiques" ne s'étaient pas réunis pour un événement officiel. Les deux fils du prince Charles semblent progressivement prendre leurs distances depuis l'arrivée de Meghan Markle dans la famille : "Les frères se sont appuyés l'un sur l'autre et ont pris soin l'un de l'autre depuis la mort de leur mère Diana, mais maintenant chacun a sa propre famille et ils ne dépendent plus l'un de l'autre autant qu'avant", a récemment observé un membre de leur entourage.