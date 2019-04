Meghan Markle : Son demi-frère se moque de son statut !

Une embarrassante famille. À quelques jours d'accoucher, Meghan Markle doit faire face au stress que lui procure les indélicatesses de ses proches. Quand ce n'est un ancien ami qui la couvre d'infamie, ni son père Thomas qui multiplie les déclarations gênantes aux médias, c'est son demi-frère qui la plonge dans l'embarras.

À 52 ans, il s'apprête à livrer un combat de boxe, le 29 juin prochain, comme il l'a annoncé au Daily Mail. Thomas Markle junior n'a pourtant pas le physique d'un athlète de MMA, mais il se battra sous l'audacieux surnom de Tommy 'le duc' Markle, largement inspiré du titre de son beau-frère, le prince Harry, duc de Sussex. "Je suis prêt. Ça va être difficile de me mettre en forme pour le combat, après tout je suis un fumeur de 52 ans. Mais ça va être très amusant, a-t-il déclaré au tabloïd. Je pratiquais les arts martiaux mais je n'ai aucune expérience dans la boxe, je pense pouvoir m'en sortir, je connais les bases."

Si vous n'êtes pas effrayé à l'idée d'affronter ce redoutable adversaire, Thomas Markle junior recherche encore son adversaire pour ce combat, qui s'annonce déjà sans merci. "Nous recherchons un adversaire décent, a-t-il prévenu. Je ne suis pas intimidé à l'idée de faire ce combat." Notons toutefois que son adversaire devra faire à peu près le même poids (et taille) que Thomas junior, soit 113 kilos pour 1m92.

Ce duel sera organisé à l'occasion de Celebrity Boxing, une compétition durant laquelle deux célébrités s'affrontent et dont les fonds sont reversés à une oeuvre de bienfaisance. Les combats ne durent pas plus de trois minutes et sont soumis aux règles de la boxe. Voilà qui devrait consoler un peu Meghan Markle.