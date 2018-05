Meghan Markle : Une proche balance sur sa réaction face à sa robe de mariée...

En mars dernier, le toujours très bien renseigné site anglais Mail Online dévoilait que la robe choisie par Meghan Markle (36 ans) pour son mariage serait issue de la maison Ralph & Russo. Alors que Kensington Palace a consenti à donner les détails de la cérémonie, le service de presse du palais n'a toutefois rien dit concernant la robe mais l'ensemble de la presse outre-Manche confirme ce choix. L'actrice a été bouleversée en choisissant sa robe...

Invitée de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen, jeudi 3 mai 2018, l'actrice Priyanka Chopra - amie de Meghan Markle de longue date et invitée au mariage princier - a été questionnée sur l'union de la star et du prince Harry (33 ans). Si elle ne pouvait pas répondre clairement, elle pouvait cependant exprimer une émotion avec son visage. Ainsi, alors que l'animateur lui demandait si sa copine avait pleuré en trouvant la parfaite robe de mariage, elle a eu un large sourire en se tenant le visage puis a commencé à rigoler alors que l'autre invité du plateau, Sebastien Stan, a dit "c'est un oui !". La robe, dont elle n'a pas voulu dire si elle l'a vue en photo ou pas, coûterait environ 110 000 euros selon la presse britannique. Une note réglée par la famille royale...

Priyanka Chopra, qui ne sera pas demoiselle d'honneur au mariage prévu le 19 mai prochain à la chapelle St George au château de Windsor, puisque Meghan Markle a choisi de ne pas en avoir, a aussi révélé ne pas encore avoir acheté de cadeau car "c'est vraiment très dur".