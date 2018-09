Mehdi (Pékin Express) arrête son appel aux dons pour sa soeur malade

A la suite de leur élimination de Pékin Express 2018 (M6) le 30 août dernier, Oussama et Mehdi ont vu leur rêve de remporter la compétition s'envoler. Ce départ était d'autant plus difficile pour ce dernier qu'il espérait remporter les 100 000 euros pour venir en aide à sa soeur atteinte d'un cancer. Mehdi espérait en effet pouvoir lui payer de quoi prodiguer les soins nécessaires et onéreux.

Sous le choc et émus par cette histoire, les internautes avaient souhaité l'aider en ouvrant diverses cagnottes pour récolter des fonds. Mais cette initiative avait gêné Mehdi qui leur avait finalement demandé de tout clôturer : "Je vous demande, s'il vous plaît, de les fermer. J'attends d'en parler à ma soeur et je reviens vers vous", avait-il déclaré sur Twitter le 1er septembre.

Pourtant, l'acolyte d'Oussama semble avoir depuis changé d'avis puisque vendredi 14 septembre, il ouvrait une cagnotte accompagnée d'un message plein de bons sentiments : "Ma soeur a été ma motivation tout le long de cette aventure et reste ma motivation aujourd'hui encore pour lui offrir les meilleurs soins. Si j'ai ouvert cette cagnotte c'est uniquement pour les gens qui m'ont sollicité et qui souhaitent venir en aide à ma soeur. Merci à tous pour votre générosité et votre bienveillance, cela nous touche énormément."



Mais 24 heures plus tard, retournement de situation. Mehdi change encore une fois d'avis et décide de fermer sa cagnotte en raison des nombreuses critiques qu'il a reçu sur les réseaux sociaux. Attaqué et accusé de vouloir "arnaquer", il a tout simplement décidé de tout stopper.

Dans une vidéo qu'il a posté sur Twitter, l'ancien candidat de M6 explique ses raisons sans amertume : "Sachez qu'en aucun cas je ne suis là pour demander un centime à quiconque. Je ne suis pas là pour voler les gens. Je ne suis pas là pour gratter qui que ce soit. [...] Il y a des soins qui sont pris en charge par la Sécurité sociale, d'autres pas du tout. Il faut savoir qu'il y a des médicaments qui coûtent cher. J'ai contacté le Pot Commun [site de financement participatif, NDLR] en leur disant qu'ils devaient fermer cette cagnotte, parce que quand je vois des commentaires qui disent que je suis là pour voler des gens et pour les escroquer... J'ai envie de vous dire, c'est totalement faux. Je n'ai pas besoin de cet argent-là, je n'ai pas besoin du don de qui que ce soit "

Lors d'une interview pour France Dimanche, Mehdi donnait des nouvelles de sa soeur : "Elle a rechuté il n'y a pas longtemps, elle a encore perdu du poids, donc c'est très dur..."