Mehdi (Pékin Express) éliminé : Son message poignant pour sa soeur malade

M6 présentait la demi-finale de Pékin Express 2018 : La Course infernale le 30 août 2018. À l'issue de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, ce sont Oussama et Mehdi qui ont été éliminés. Les deux amis d'enfance ont quitté l'aventure avec beaucoup de chagrin. Dès l'annonce de leur départ, les téléspectateurs se sont montrés tristes et mécontents. Pour les rassurer, Mehdi a publié un message poignant sur les réseaux sociaux tout en adressant de jolis mots à sa soeur, atteinte d'un cancer.

C'est sur son compte Instagram que Mehdi a remercié ses fans et son acolyte de toujours, Oussama. "Que vous dire la famille, c'est la fin de notre aventure Pékin Express, une aventure qui a été plus qu'unique pour moi et Oussama, a-t-il commencé. (...) Sachez-le, vos gentils mots à mon égard, votre soutien, votre suivi m'ont énormément touché et je ne vous en remercierai jamais assez de nous porter autant d'amour... MILLE MERCIS."

Mehdi avait notamment participé à Pékin Express 2018 : La Course infernale pour sa soeur malade. S'il avait gagné le chèque des 100 000 euros, il aurait tout utilisé pour les soins médicaux. Malgré son élimination, l'ancien militaire "a gardé le sourire" et a fini son message avec une belle déclaration : "J'ai un petit mot aussi pour ma soeur que j'aime du fond de mon coeur. Bats-toi tant que tu peux car moi je ne te lâcherai pas, je l'ai promis à papa et quoi qu'il arrive je suis et je serai là !"