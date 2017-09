Mekhi Alante Lucky, le nouveau taulard qui va faire de l'ombre à Jeremy Meeks

Après Jeremy Meeks, l'ex-détenu sexy reconverti en top et aujourd'hui en couple avec l'héritière Topshop Chloe Green, c'est au tour d'un second ex-prisonnier de se faire repérer sur internet et de signer dans une agence de mannequin.

Selon les informations du magazine Us Weekly, il s'agit de Mekhi Alante Lucky, un homme de 19 ans, originaire de Caroline du Nord. Arrêté en 2016 pour "excès de vitesse" et "conduite à bord d'un véhicule volé", il avait séjourné un temps dans une "prison locale", sans que l'on sache vraiment combien de temps.

À sa sortie, Mekhi Alante Lucky a été approché par l'agence new-yorkaise St. Claire Modeling, où il a signé son premier contrat. Ses particularités ? Peau noire, yeux vairons, lèvres pulpeuses et visage très symétrique. Autant de qualités physiques qui séduisent le monde de la mode.