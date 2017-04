Mel B battue : Son mari contre-attaque et répond à sa demande de divorce

Le futur ex-mari de Mel B vient à son tour de saisir la justice pour donner suite à la demande de divorce déposée le mois dernier par l'ex-Spice Girl. Comme le révèle le site TMZ, Stephen Belafonte a en effet rempli des documents officiels pour établir ses propres conditions. Selon nos confrères américains, le producteur de 41 ans a bien l'intention de récupérer une petite partie de la fortune de la chanteuse anglaise, dont la fortune est plus ou moins estimée à 50 millions de dollars selon la presse.

Dans sa demande, Stephen Belafonte réclame également la garde partagée de leur fille Madison (5 ans). Un souhait compliqué à l'heure actuelle lorsque l'on sait que Mel B vient d'obtenir une mesure d'éloignement à l'encontre de son ex après l'avoir accusé de violences conjugales. Dans une longue déposition, la jurée du télé-crochet The X Factor a énuméré les nombreuses fois où son compagnon l'aurait verbalement et physiquement violentée, et ce au cours des dix années qu'a duré leur mariage. Elle affirme aussi que Stephen Belafonte l'a humiliée et trompée avec la nounou de leurs enfants, Lorraine Gilles. Cette Allemande de 26 ans aujourd'hui mariée à un homme d'affaires, Michael Blaine, serait par ailleurs tombée enceinte de Stephen Belafonte en 2014, qui lui aurait demandé d'avorter.

Deux dates de séparation bien différentes

Enfin, Stephen Belafonte entend bien réclamer une pension alimentaire à sa femme ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. Dans sa demande, Mel B avait pourtant pris les devants en lançant une procédure afin d'empêcher le tribunal d'autoriser son ex-mari de bénéficier à une quelconque prestation compensatoire. Les futurs ex-époux devront également accorder leurs agendas, puisqu'ils ne citent pas la même date de séparation : si Mel B avait affirmé que leur rupture remontait au 28 décembre dernier, Stephen Belafonte affirme de son côté que la séparation s'est déroulée le 1er mars. Ce désaccord peut évidemment avoir des répercussions sur une éventuelle séparation des biens...

Quoi qu'il en soit, le compte bancaire de Mel B ne devrait pas trop en pâtir. Comme l'a stipulé le tabloïd The Sun, celle qui est aussi mère de Phoenix (18 ans, née de son premier mariage avec Jimmy Gulzar) et Angel (10 ans, née de sa brève liaison avec Eddie Murphy) avait pris la peine de rédiger un contrat de mariage avant de dire "oui" à Stephen Belafonte en juin 2007. Le producteur ne pourra donc pas prétendre à la moitié de la fortune de son épouse. Il pourrait toutefois en décrocher "6,25 millions de dollars, peu importe l'accord trouvé dans le divorce, parce qu'il a mis sa carrière de côté afin de soutenir les projets de Mel B à la télévision", rapporte-t-on. La suite au prochain épisode...