Mel B en deuil, son père est mort à 63 ans

Un message touchant pour partager une bien triste nouvelle. Mel B (de son vrai nom Melanie Brown) a annoncé dimanche 5 mars la disparition de son père, décédé à 63 ans après s'être battu plusieurs années contre un cancer du sang. C'est dans la plus grande dignité que Martin Brown s'en est allé le 4 mars, entouré de ses deux filles.

"C'est avec une grande tristesse, après cinq années de lutte contre la maladie de Kahler que notre père bien aimé est décédé à 63 ans paisiblement hier. Ses deux enfants étaient à ses côtés et voudraient remercier tous les médecins et les infirmières de l'hôpital St Gemma pour les soins incroyables qu'ils lui ont apportés et leur soutien durant toutes ces années. Merci de respecter notre intimité et de laisser notre famille unie faire son deuil. Avec amour et respect. Melanie and Danielle Brown. Sois libéré papa", a partagé l'ancienne chanteuse des Spice Girls sur sa page Instagram. Un message accompagné d'une photo présentant plusieurs mains serrées. Celles en premier plan sont celles de Martin Brown...