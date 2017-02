Nick Cannon : Papa pour la 3e fois, Mariah Carey le félicite !

Nick Cannon est devenu père pour la troisième fois. Il a lui-même annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram et a posté une touchante photo de lui et de son bébé. Comme il fallait si attendre, le petit garçon a un prénom très original... Golden Sagon Cannon !

C'est dans la nuit du 21 au 22 février que le fils de Nick Cannon et de sa compagne Brittany Bell a pointé le bout de son nez (officiellement le 22). L'ex-présentateur d'America's Got Talent, qui a récemment été viré de l'émission, a commenté cette naissance. "Les larmes peuvent couler la nuit mais le matin apporte la joie ! Peu importe à quel point le monde peut s'en prendre à nous, Dieu nous rappelle toujours notre but ! #PurBonheur. Bien­ve­nue sur Terre, fils ! Golden "Sagon" Cannon 2/21/17 #Réveillé", a-t-il écrit en précisant le prénom du bébé.

Une source proche de Nick Cannon rapporte qu'il avait préparé son ex-femme Mariah Carey et leurs jumeaux Moroccan et Monroe (5 ans) à sa future paternité. "Nick a dit à ses autres enfants qu'il y avait un bébé en route et ils qu'ils allaient avoir un petit-frère. Mariah était au courant de ce bébé depuis un petit moment et elle l'a félicité. Ils sont en bons termes et continuent à être de bons parents pour leurs enfants", a raconté la source à E.online.

Nick Cannon et Mariah Carey ont divorcé en 2014 et la demande a été validée par la justice l'an passé. Depuis, le comédien et animateur de 36 ans s'est mis en couple avec son amie d'enfance, la jolie Brittany Bell, ex-Miss Arizona 2010.

Thomas Montet