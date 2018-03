Mel B pose avec sa fille de 19 ans, elles ont l'air de soeurs !

Lundi 12 mars, l'auditorium de Pasadena, en Californie, accueillait le tapis rouge du lancement de la 13e saison de l'émission America's Got Talent. Les juges de l'émission, Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum et Howie Mandel, ont pris la pose au côté de Tyra Banks, recrutée pour animer le programme.

Sur le photocall de l'événement, on a eu du mal à reconnaître Mel B qui semblait plus jeune que jamais ! L'ex-membre des Spice Girls, aujourd'hui âgée de 42 ans, apparaissait avec un visage tout lisse (bistouri ? magie du maquillage ?) et cette impression de jeunesse était encore renforcée par le fait qu'elle a pris la pose avec sa fille aînée, Phoenix Chi Gulzar, âgée de 19 ans. La demoiselle, née du mariage passé entre la chanteuse et le danseur Jimmy Gulzar, était vêtue comme sa maman d'une courte robe sexy. Toutes deux affichent d'ailleurs des silhouettes de rêve.

Mel B, qui a récemment affirmé que ses copines les Spice Girls et elle seraient présentes au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, est aussi la maman d'Angel (11 ans en avril prochain, née de sa relation avec Eddie Murphy, ainsi que de Madison (6 ans et issue de son deuxième mariage, terminé) avec Stephen Belafonte.

America's Got Talent reviendra à l'antenne dès le 29 mai 2018, une fois les auditions terminées et filmées.

Thomas Montet