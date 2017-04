Mel B mauvaise mère ? Le père de sa fille aînée balance

Embourbée dans un divorce à scandale, Mel B ne s'attendait certainement pas à voir son premier mari refaire surface, et pourtant. En pleine séparation d'avec le producteur Stephen Belafonte qu'elle accuse de violences conjugales et d'infidélité, l'ex Spice Girl doit faire face aux critiques de celui à qui elle a été unie de 1998 à 2000, et avec qui elle a eu son aînée Phoenix, Jimmy Gulzar.

Invité par TMZ à réagir sur le sujet du moment concernant Mel B, son divorce, le chanteur et danseur n'y va pas de mains mortes. Filmé en plein rue à Los Angeles, ce dernier accuse son ex-femme de l'empêcher de voir leur fille de 18 ans. Jimmy Gulzar raconte que Mel B a quitté la Californie sans Phoenix il y a quelques semaines, la laissant seule et sans nul part où dormir. La jeune femme aurait alors eu interdiction par sa mère d'aller dormir chez son père, sous peine de voir la police débarquée.

Jimmy Gulzar va un peu plus loin face à la caméra de TMZ en accusant Mel B d'être une mauvaise mère et de mettre la vie de leur fille en danger. Selon lui, tout le monde sait depuis des années que Stephen Belafonte possède une arme à feu sans autorisation légale, Mel B, sa soeur Danielle, leur mère, ou encore leur père décédé le mois dernier des suites d'une longue maladie. Personne n'a jamais rien fait hormis lui qui a prévenu les autorités sans jamais obtenir gain de cause. Dans son témoignage vidéo, Jimmy Gulzar indique également ne pas comprendre pourquoi son ex-épouse n'a jamais éloigné ses enfants de Stephen Belafonte alors qu'elle connaissait son caractère violent.

Ce que Jimmy Gulzar oublie de rappeler, c'est qu'en 2011, Phoenix avait porté plainte contre lui alors qu'elle n'avait que 12 ans pour violences conjugales. Au terme de l'une de leurs quatre visites mensuelles accordées à l'époque, l'ex de Mel B avait empêché sa fille de partir pour retrouver sa mère, une retenue forcée qui avait nécessité l'appel de la police et avait choqué l'adolescente. Difficile alors d'accorder une sérieuse crédibilité à son témoignage.

Olivia Maunoury