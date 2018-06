Melania Trump : Chic en rose pâle après la polémique face à Rania de Jordanie

L'un arrive, l'autre part... Alors que le prince William a pris la direction de la Jordanie, il ne pourra pas rencontrer le roi Abdallah II et sa femme Rania puisque ces derniers sont arrivés à Washington. Le couple royal a rencontré le président américain Donald Trump et son épouse Melania.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le président Républicain et la First Lady. Après leur récente rencontre avec le roi Felipe VI d'Espagne et sa femme, la reine Letizia, c'est un autre couple royal qu'ils recevaient à la Maison Blanche. Abdallah II de Jordanie devait s'entretenir avec Donald Trump "des principaux dossiers au Moyen-Orient, notamment du processus de paix israélo-palestinien", souligne l'AFP. Les deux dirigeants devaient discuter de questions "d'intérêts communs, notamment de terrorisme, de la menace de l'Iran, de la crise en Syrie et d'une paix durable entre Israéliens et Palestiniens", selon un communiqué de la présidence américaine.

Outre l'aspect politique de cette rencontre, les yeux étaient aussi braqués sur Melania Trump - en plein scandale après avoir porté une veste polémique pour se rendre dans un centre de rétention de mineurs - et sur la reine Rania de Jordanie. La première avait opté pour une robe rose pâle élégante (et moins risquée) de chez Proenza Schouler ainsi que des escarpins de la même couleur de chez Casadei. Quant à Rania de Jordanie, elle avait choisi une tunique ample à manches longues couleur crème de la marque Adeam. Alors, quelle tenue préférez-vous ?

Thomas Montet