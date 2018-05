Melania Trump opérée : Donald se trompe dans son prénom en donnant des nouvelles

Lundi 14 mai 2018, Melania Trump a été opérée pour ce que la Maison Blanche a décrit comme une "condition bénigne au rein". Samedi, tandis que Meghan épousait Harry, la First Lady a quitté l'hôpital et retrouvé son foyer. Un communiqué de la White House faisait savoir : "La First Lady est de retour chez elle à la Maison blanche depuis ce matin. Elle se repose confortablement et garde le moral. Notre bureau a reçu des milliers d'appels et emails souhaitant à madame Trump de se remettre et nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de prendre de ses nouvelles." C'était parfait. Et puis Donald s'en est mêlé...

Samedi 19 mai à 11h33, alors que son épouse venait de rentrer, le président des États-Unis d'Amérique a lui aussi tenu à donner des nouvelles de la First Lady. Dans un message envoyé sur Twitter, il écrit : "Génial d'avoir notre incroyable First Lady de retour à la Maison Blanche. Melanie va et se sent bien. Merci à tous pour vos messages et vos prières." Vous avez bien lu, Donald Trump a écrit Melanie au lieu de Melania, preuve supplémentaire (mais était-elle bien nécessaire ?) que le président tweete plus vite que son ombre...