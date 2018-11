Melania Trump : Pour faire plaisir à Donald, elle s'habille comme son ex

Il n'est pas rare de voir deux stars porter le même look. Melania et Ivana Trump en ont fait l'expérience. Pour faire plaisir à son époux, la bombe d'origine slovène s'est inspirée de son ex-épouse...

"À quel point est-il fréquent que deux épouses portent la même robe ?", s'interroge Vicky Tiel. Cette semaine, la créatrice de mode a assisté à un dîner à Washington pour la promotion de son livre intitulé The Absolute Woman: It's All About Feminine Power. Au cours de ce repas, Vicky Tiel a révélé au New York Post avoir habillé Ivana Trump, puis Melania Trump quelques années plus tard.

L'ex-femme et l'épouse actuelle du président Donald Trump (avec qui elle s'est récemment envolée pour Paris et a célébré le centenaire de l'Armistice) ont choisi la même tenue, une robe bustier fuchsia aux épaules en forme de rose. Vicky Tiel en a publié des photos sur les réseaux sociaux.