Mélanie Bernier enceinte, réunie avec Lilou Fogli et son chéri Clovis Cornillac

Le 18 décembre 2017 au coeur du 3e arrondissement de Paris, dans le pop-up store Château Berger, des personnalités du cinéma français étaient présentes pour assister au lancement du parfum L'Émotion et découvrir les nombreux produits de l'enseigne Château Berger Cosmétiques, une marque de derma-beauté installée à Marseille.

Attachées à leur ville et cocréatrices de la marque, Laurence Fogli et ses deux filles, Lilou et Marion, étaient soutenues par de nombreuses personnes: Inès de la Fressange, Manu Payet que l'on retrouve actuellement dans son one-man show Emmanuel, le réalisateur Christophe Barratier, les comédiennes Alice Pol, Zoé Félix et Julie de Bona, Axelle Laffont, Joséphine Draï (actrice qui a joué notamment dans Babysitting 2), le créateur Alexis Mabille, Shirley Bousquet (à l'affiche d'À deux heures de Paris qui sortira prochainement), Laurent Bateau ainsi que l'acteur de la série Dix pour cent, Grégory Montel. Il y avait bien évidemment le mari de Lilou Fogli, Clovis Cornillac, de même que l'actrice qui partageait l'affiche avec lui dans le film Un peu, beaucoup, aveuglément,Mélanie Bernier. Affichant son beau ventre arrondi, l'actrice française est maintenant enceinte de sept mois et ne s'en cache pas !

Les invités de marque de la soirée ont pu découvrir le parfum-star du soir, ainsi que les quelque 20 produits de Château Berger Cosmétiques. Voilà cinq ans que les trois femmes élaborent cet ensemble de produits accompagnés de plusieurs chimistes et scientifiques. L'idée de la marque est d'associer les actifs venant de la mer Méditerranée et de la terre. La mission de cette maison étant de permettre aux femmes de garder une peau jeune le plus longtemps possible, leur signature "oser rester jeune" correspond bien à cette idée. Ces soins magiques, axés sur le volume et l'éclat, vont jour après jour redensifier le derme, relancer le mécanisme d'hydratation et unifier le grain de peau afin de donner un effet frais, lumineux et jeune à notre peau. Un cadeau parfait pour les fêtes de Noël !

De plus, Château Berger s'est engagée à défendre une cause importante ! En effet, ils ont décidé d'imaginer un vaporisateur de sac L'Émotion "édition pour une vie" au prix de 20 euros dont l'intégralité des bénéfices des ventes sera reversée à l'association EFENDIF qui cherche à aider les enfants et adolescents atteints d'anorexie.

Pour shopper les produits magiques de Château Berger Cosmétiques, le pop-up est encore ouvert les 19 et 20 décembre !