Mélanie Da Cruz enceinte : Première photo de son baby bump !

"Le ventre pousse bien, au top", "Ça commence à se voir ! Trop trop mignon", "Oh le joli petit bidon", "Tu es magnifique, la grossesse te va à merveille et je suis sûre que tu feras une maman géniale", "J'adore le baby bump discret, très classe comme toujours Mélanie", "Ton ventre se voit déjà et je peux te dire que tu es sublime", peut-on ainsi lire.

Pour rappel, le 1er février 2018, lors de l'annonce de sa grossesse, la chérie d'Anthony Martial, déjà papa d'une petite Peyton née de ses amours avec son ex Samantha, indiquait être enceinte de 15 semaines. Aujourd'hui, la future maman, qui en serait donc à un peu plus de 17 semaines, entrerait ainsi dans son cinquième mois.