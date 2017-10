Mélanie Da Cruz : Ses lèvres transformées par la chirurgie esthétique ?

Ces derniers jours, les fans de Mélanie Da Cruz, ex-candidate de Secret Story 9 (NT1), sont nombreux à se poser des questions sur un possible recours à la chirurgie esthétique. Et pour cause, sur Instagram et Snapchat, la chérie du footballeur Anthony Martial affiche des lèvres plus pulpeuses que par le passé...

"T'as gonflé tes lèvres ?", "Est-ce que tu as refait ton visage ?", "Tu as fait un truc à tes lèvres du haut ? On voit une différence", "Tu as refait tes lèvres ? Sur snap on voit qu'elles sont plus gonflées", "C'est pas méchant mais aujourd'hui sur snap tes lèvres avaient l'air beaucoup plus volumineuses que d'habitude... Allergie ? Injection ? Maquillage ?", écrivent certains sous ses photos. D'autres, sur Twitter, pointent également des injections.