Mélanie Laurent ne parle plus à Tarantino : "J'ai été son actrice et c'est tout"

On se souvient encore de cette image qui restera gravée dans l'histoire du tapis rouge du Festival de Cannes : Quentin Tarantino et Mélanie Laurent en pleine danse endiablée et rock'n'roll pendant la montée des marches d'Inglourious Basterds, en mai 2009. À l'époque, l'actrice française se réjouit de sa relation avec le cinéaste américain. Mais huit ans après, la réalité est tout autre...

Sur fond d'affaire Weinstein – Tarantino est l'un de ses proches, ses films sont sortis grâce à TWC – et sans faire le lien directement, Mélanie Laurent se montre un peu froide en évoquant sa relation aujourd'hui avec le réalisateur de Pulp Fiction. Dans Première, à la question "vous avez des nouvelles de Quentin Tarantino ?", la Frenchie apporte une réponse cash. "Non. J'ai été son actrice sur un film, ça a été un vrai bonheur et puis c'est tout. On s'est recroisés au Festival Lumière à Lyon, à Paris pour l'avant-première de Django, déclare-t-elle. Le seul réalisateur avec qui j'ai vraiment gardé contact, c'est Mike Mills [avec qui elle a fait le joli Beginners, NDLR]."

Une déclaration publiée dans le numéro de décembre 2017 du magazine Première, qui intervient après les révélations de Mélanie Laurent (elle a confié avoir été agressée sexuellement au début de sa carrière) et la réaction de Quentin Tarantino, qui semblait tomber des nues en apprenant les agissements de son "ami" Harvey Weinstein, avant de faire machine arrière. Mélanie Laurent, qui a bien sûr croisé le mogul – il distribuait Inglourious Basterds – avait confié dans L'Obs comment elle avaot "échappé à cet homme". "Je savais en effet qu'il se comportait mal, qu'il était dangereux, qu'il ne fallait pas se retrouver seule avec lui. Un réalisateur m'avait mise en garde, de manière claire : 'Tu ne restes pas deux secondes avec lui.' Par instinct de survie, j'ai donc toujours annulé tous les déjeuners qui se présentaient avec lui. Des gens me disaient qu'il ne fallait surtout pas y aller, d'autres au contraire m'assuraient que je ne pouvais pas faire ça, que je devais le rencontrer. Je me suis sentie soulagée de n'avoir pas cédé, comme si j'avais été sauvée à l'avance", avait-elle raconté.