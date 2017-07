Mélanie (Les Anges 9) a-t-elle eu recours à la chirurgie ? Elle réagit

Nombreuses sont les stars de télé-réalité à avoir recours à la chirurgie esthétique. Du coup, à la moindre apparition d'une lèvre un peu gonflée, d'un nez semblant plus fin ou d'une poitrine apparaissant plus opulente... les internautes s'emballent et sont persuadés que leur idole est passée sur le billard.

C'est exactement ce qui vient d'arriver à Mélanie (Les Anges 9, Les Vacances des Anges 2). Sur son 31 pour ce qui semblait être un shooting, la jeune femme, qui a craqué sur Fabrice Sopoglian, a posté plusieurs photos d'elle moulée dans de belles robes et le visage très maquillé. Des clichés qui ont suscité de nombreuses réactions positives, mais aussi des questionnements. Certains de ses followers étant persuadés qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour son visage.

Une rumeur à laquelle elle a tout de suite coupé court sur Snapchat, déclarant : "Mes potos d'amour je ne me suis rien fait refaire, c'est juste le contouring you know ou pas."

En revanche, Mélanie n'a pas répondu aux questions concernant sa poitrine, que certains ont trouvée plus généreuse qu'avant...