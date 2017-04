Mélanie (Les Anges 9) "racaille" : Evy en rajoute une couche !

"Mélanie est bipolaire. Un coup c'est oui, un autre c'est non", nous avait confié Evy en exclusivité au moment de revenir sur son aventure dans Les Anges 9 (NRJ12). Des critiques qu'elle a de nouveau proférées lors de son entretien avec Sam Zirah : "C'est une erreur de casting. Elle a des propos et des injures que tu ne peux pas avoir selon moi (...). Pour moi, elle est bipolaire. Un coup ça va, un autre ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Je n'arrive pas à la cerner et je m'en fous en fait."

La chroniqueuse Fiona Deshayes n'a donc pas manqué de l'interroger nouveau une nouvelle fois sur le sujet lors de son passage dans le Mad Mag, mardi 11 avril. L'occasion de découvrir que c'est toujours la guerre entre Evy et Mélanie : "Je n'ai pas réussi à la cerner, cette fille. Un jour c'est oui, un autre c'est non. Et au bout d'un moment, les racailles dans les programmes, il faut arrêter."

Des propos qui ont choqué l'animatrice Ayem Nour et les autres membres de l'équipe. Pour l'heure, Mélanie n'a pas encore répondu à ces attaques virulentes, mais on imagine que cela ne saurait tarder.