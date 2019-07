Mélanie Maudran, maman présente : sa famille l'a suivie dans le Sud

Depuis neuf mois, Mélanie Maudran est l'héroïne de la série Un si grand soleil sur France 2.

Afin de pouvoir concilier sa vie de famille avec sa carrière, la comédienne de 39 ans mariée à l'ancien tennisman Thierry Ascione a fait le choix d'embarquer toute sa petite famille (elle est la maman de Tom, 5 ans, et de Léo, 3 ans) avec elle dans la région de Montpellier lorsqu'elle enchaîne les tournages du feuilleton à succès.

Interrogée à ce sujet par nos confrères du magazine Télé Star, Mélanie Maudran a indiqué en ce début d'été : "L'idée, c'est que l'on reste tous ensemble, à Paris ou à Montpellier, qu'on ne se sépare pas. Donc, on s'est organisés. Le principal, pour moi, c'était que le quotidien de mes enfants ne soit pas perturbé. Et c'est heureusement le cas." La famille Maudran-Ascione a donc trouvé son équilibre entre Paris et Montpellier, où les enfants sont scolarisés.

Déjà interrogée à propos de ce déménagement en famille par nos confrères de Gala il y a quelques semaines, Mélanie Maudran avait statué : "C'était la condition sine qua non lorsqu'on m'a proposé d'incarner Claire. Je ne voulais pas que la vie de mes enfants soit bouleversée, avec une maman présente uniquement le week-end." De son côté, Thierry Ascione a réorganisé ses activités afin de pouvoir suivre le mouvement. Pour rappel, en tant que coach, il accompagne son poulain Jo Wilfried-Tsonga à travers le monde quand il ne s'occupe pas de diverses activités dans le conseil et l'immobilier.

Une interview à découvrir en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosques.