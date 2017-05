Mélanie (Secret Story 10) draguée par une ex-star des Experts

Dans Secret Story 10, Mélanie était tombée sous le charme de Bastien. Au cours de l'aventure, les deux candidats se sont finalement mis en couple. Mais, peu après leur sortie de la maison des secrets, Mélanie et Bastien ont rompu. Toutefois, les deux ex se sont retrouvés sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9.

Mais pas de risque qu'ils se remettent ensemble. En effet, Mélanie semble être déjà passée à autre chose... Au micro de Sam Zirah, la candidate de télé-réalité a révélé avoir été draguée par Gary Dourdan, bien connu pour avoir longtemps joué dans la série Les Experts.

Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant parisien. "A un moment donné il me fixait et mon agent me disait de regarder dans sa direction (...) On s'est croisé lorsque je sortais du restaurant et lui rentrait. Il a enlevé ses lunettes, on s'est regardé pendant dix secondes. Je suis vite partie parce que ça m'a mis mal à l'aise", a-t-elle alors raconté.

Puis, Gary Dourdan et Mélanie se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, l'acteur a proposé un rendez-vous à la jolie brune. "Je le trouve très sympathique, très beau, mais pour le moment je suis bien comme ça", a expliqué Mélanie.

Enfin, Mélanie a indiqué ne pas avoir revu Gary Dourdan, bien qu'il lui écrive "tous les jours".