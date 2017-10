Mélanie Thierry et Sarah Lavoine : Toutes folles de lingerie chez Vanity Fair

En France, la maison de lingerie Vanity Fair (à ne surtout pas confondre avec le magazine homonyme de Condé Nast avec lequel elle n'a aucun lien) est encore toute jeune et peu connue des adeptes. Proposant des pièces haut de gamme chic et sexy, la marque a inauguré le 12 octobre dernier sa toute première boutique permanente à Paris, située au 20 rue de la Paix, quelques mois après une première ouverture à Saint-Tropez (boutique fermée l'hiver).

À cette occasion, plusieurs personnalités conviées par Joëlle Pellegrin (présidente de Vanity Fair Brands Europe, ex-La Perla) avaient assuré le déplacement pour découvrir les différents modèles et parures. Sarah Lavoine mais aussi Mélanie Thierry, Aurélie Saada et Sonia Sieff étaient toutes présentes à cette inauguration, à l'instar d'Aure Atika, Mademoiselle Agnès, Lou Lesage, Natacha Régnier, Marie-Agnès Gillot et Mélita Toscan du Plantier. La soirée était animée et rythmée aux platines grâce à la DJ Inès Mélia.

Selon le site internet officiel de Vanity Fair, il faut compter entre 150 et 200 euros pour s'offrir une parure de sous-vêtements. Des boutiques ouvriront prochainement à Londres mais aussi en Suisse, à Zurich et Genève. "Une quinzaine de magasins ouvriront en tout d'ici à cinq ans", a confirmé Joëlle Pellegrin auprès du Figaro. Le début d'une belle success story qui n'a pas fini de séduire.