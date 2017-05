Mélanie Thierry fière : Son chéri Raphaël a remporté un prestigieux prix

On savait Raphaël Haroche poète moderne, écorché mais bien vivant. Ses peintures et tribulations, il les dépeignait en chansons, signant quelques tubes dont le fameux Caravane et des albums tenus en haute estime par la critique. Aujourd'hui, c'est sur une feuille blanche et dans les livres que le chéri de Mélanie Thierry fait parler sa plume. Non sans une certaine efficacité puisque l'artiste de 41 ans a été récompensé du Prix Goncourt de la nouvelle pour Retourner à la mer.

Tandis que le Goncourt du premier roman a été attribué mercredi 3 mai à Maryam Madjidi pour Marx et la poupée, le chanteur Raphaël a également été primé en tant qu'écrivain lors de la cérémonie pour son premier recueil de nouvelles. Son oeuvre composée de trize petites histoires, Retourner à la mer (publié chez Gallimard le 9 février), semble avoir conquis le jury présidé par Bernard Pivot.

Honoré et se disant "très fier", l'auteur-compositeur-interprète n'a pas pu cacher son émotion lorsque Didier Decoin lui a remis son prix après un sublime éloge où il a loué les talents du jeune auteur, "l'écrivain de la chute, de la culbute, de l'effondrement, de l'avalanche, des abîmes, des précipices, des fosses". "Ce premier ouvrage de Raphaël Haroche est poignant, parfois déchirant. J'avais dix-sept ans quand j'ai lu Un Jour rêvé pour le poisson-banane de Jérôme David Salinger. J'y repense souvent. C'est probablement l'une des nouvelles les plus saisissantes que j'ai lues. Sans hésitation, je suis prêt à en dire autant de certaines petites merveilles du recueil de Raphaël Haroche", a-t-il ainsi déclaré. On ne pouvait pas faire plus beau compliment.

Absente lors de la remise du prix Goncourt, nul doute que Mélanie Thierry est fière de son amoureux – avec qui elle a eu deux enfants, Roman (8 ans) et Aliocha (3 ans).