Mélanie (Villa des coeurs brisés 2), en larmes, évoque sa rupture avec Anthony

Mélanie n'a, semble-t-il, toujours pas fait le deuil de sa relation avec Anthony.

Lassé par le côté excessif de Mélanie et ses nombreux coups de sang, le beau brun avait pris la décision de quitter l'aventure et la jeune femme durant l'épisode de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) du 4 janvier 2017. Depuis, Anthony est passé à autre chose, mais cette séparation est toujours un sujet douloureux pour la candidate. Pour preuve, elle n'a pu retenir ses larmes quand le journaliste Sam Zirah l'a évoquée.

La belle blonde a toutefois réussi à reprendre ses esprits au bout de quelques minutes pour dévoiler la raison de leur rupture : "Je l'ai revu après le tournage et il m'a de nouveau quittée. Malheureusement avec le travail... J'ai été un peu dispersée avec mes activités professionnelles et on n'habite pas à côté. Lui est à Cannes, moi à Paris. Au bout d'un moment, on ne se voyait plus. (...). Anthony et moi, on est copain, on se parle de temps en temps, mais ce n'est pas la même chose qu'avant."

C'est donc en tant que célibataire que Mélanie s'est envolée pour Miami, pour le tournage des Anges 9 (NRJ12). Et elle compte bien trouver rapidement chaussure à son pied : "Je suis célibataire, je cherche, je vous attends avec votre CV."