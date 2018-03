Meryl Streep moquée aux Oscars 2018 !

Meryl Streep a beau avoir eu 21 nominations et 3 Oscars, elle n'est pas pour autant intouchable ! La preuve avec le discours des actrices Jodie Foster et Jennifer Lawrence, venues remettre le prix de la meilleure interprétation féminine ce 4 mars 2018 lors de la fameuse cérémonie.

Munie de béquilles après un accident au ski, Jodie Foster – Oscar de la meilleure actrice pour Les Accusés et Le Silence des Agneaux – et Jennifer Lawrence – récompensée pour Happiness Therapy – sont arrivées sur scène pour révéler l'heureuse gagnante de la catégorie meilleure actrice, dans laquelle figure encore une fois Meryl Streep pour sa performance dans Pentagon Papers. J-Law remarque les accessoires de sa partenaire pour remettre le trophée et lui demande alors ce qu'il lui est arrivé. L'épouse d'Alexandra Hedison répond alors tout simplement : "Streep. Elle m'a 'Moi, Tonyardisée' [référence au film avec Margot Robbie qui relate l'agression de la concurrente de la patineuse Tonya Harding, Nancy Kerrigan]. Mais tu sais, je ne préfère pas en parler... Elle m'a fait un croche-pied une fois." Elle n'en parlera pas plus pour des raisons "juridiques".

Pourtant, Jennifer Lawrence souligne que Meryl Streep est si douce lors des déjeuners des nommés aux Oscars, ce à quoi Jodie Foster répond : "C'est du cinéma." Dans le public, la star multioscarisée rit aux larmes des "vannes" de ses collègues féminines avant qu'elles ne remettent le trophée à celle qui faisait figure de favorite, Frances McDormand pour Three Billboards.