Meurtre de Sophie Toscan du Plantier, Ian Baliey condamné : son fils soulagé

Condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, Ian Bailey était un voisin de Sophie Toscan du Plantier. Connu pour sa personnalité "borderline" et ses actes de "violences conjugales", il avait été très vite suspecté par la police irlandaise. Même s'il a toujours clamé son innocence, l'homme avait été l'un des premiers sur les lieux du crime et porteur "d'égratignures significatives" sur les avant-bras, le dos, les mains et le front. Il avait également "beaucoup varié son emploi du temps" et savait que la victime était française avant même la révélation publique du meurtre. Sous l'emprise de l'alcool, Ian Bailey avait aussi avoué à de nombreux témoins être l'auteur du crime.

L'avocat français de Ian Bailey, Maître Franck Buttimer, a déclaré à l'AFP : "Il est innocent (...) Notre procureur général a décidé il y a longtemps que c'est comme ça (...) J'espère que les tribunaux irlandais vont être cohérents avec leurs décisions précédentes de déclarer illégale la demande de renvoi et de le protéger d'une issue injuste."

Actuellement, Ian Bailey (62 ans) vit toujours en Irlande. Absent lors du procès, il a été jugé selon la procédure du "défaut criminel" et ne peut donc pas faire appel. S'il se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises sera annulé et il sera rejugé, cette fois-ci en sa présence.

Après le meurtre de Sophie, Daniel Toscan du Plantier s'est remarié en 1998 avec Mélita Nikolic, autre passionnée du 7e art, avec laquelle il aura ses deux derniers enfants. Mélita Toscan du Plantier est aujourd'hui directrice du Festival international du film de Marrakech et productrice de cinéma. Daniel Toscan du Plantier est mort d'une crise cardiaque le 11 février 2003.