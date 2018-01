Michael Douglas accusé de masturbation : Sa femme Catherine Zeta-Jones réagit

Pas facile pour Catherine Zeta-Jones de s'exprimer sur un sujet aussi délicat pour elle que les accusations de masturbation à l'encontre de son mari et père de ses deux enfants, Michael Douglas, portées par une ancienne employée. Pourtant, en promotion du téléfilm Cocaine Godmother, la star a affronté la question lors d'un panel de question organisé à Pasadena en Californie le 14 janvier.

Michael Douglas a révélé à Deadline être accusé par une femme, qui travaillait pour son entreprise il y a trente-deux ans, de s'être masturbé devant elle. Cette personne aurait raconté cette histoire au magazine The Hollywood Reporter, lequel a cherché à obtenir un commentaire de l'accusé. C'était avant Noël, et cela a permis à Michael Douglas de comprendre que son nom serait prochainement cité aux côtés des autres "porcs" du septième art américain.

Lors du panel, la superbe Catherine Zeta-Jones a donc répondu à une question sur sa réaction face au choix de l'acteur de Traffic de communiquer avant même que le scandale n'éclate : "Ma réaction, qu'en tant que couple qui est dans ce business depuis longtemps – lui plus que moi –, est qu'il fallait soutenir le mouvement 'Me Too' [moi aussi] – en tant que femme, et lui en tant qu'homme. Et il n'y avait pas d'autres moyens que d'anticiper cette histoire qui allait être médiatisée. Il l'a fait à travers un communiqué. Je pense que c'est une décision très claire et qui montre son point de vue. Je ne vais pas m'appesantir sur quelque chose qui le concerne aussi personnellement", indique Catherine Zeta-Jones dans des propos rapportés par Entertainment Tonight.

"Nous sommes témoins de changements qui ont mis beaucoup de temps à se produire. C'est un moment incroyable pour les femmes et je souhaite vraiment que les femmes se souviennent que l'on est forte lorsque l'on est unies. Ce mouvement va s'essouffler. Il ne va pas être à la une pour toujours et donc il faut que l'on soit bienveillantes entre nous. On ne peut pas réclamer la bienveillance si on ne l'est pas les unes envers les autres", ajoute l'héroïne de Chicago.