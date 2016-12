Michael Keaton est le fondateur du McDonald's : En route vers l'Oscar ?

En 2015, Michael Keaton était en lice pour l'Oscar du meilleur acteur avec Birdman, mais si le film d'Alejandro G. Iñárritu décroche le prix du meilleur film, c'est Eddie Redmayne qui sera le lauréat pour Une merveilleuse histoire du temps. L'année suivante, le sosie de Julien Lepers fait de nouveau sensation grâce à sa performance dans Spotlight, mais c'est seulement son partenaire Mark Ruffalo qui obtiendra une nomination pour ce long métrage. L'année 2017 va-t-elle enfin récompenser le talentueux comédien américain de 65 ans ?

Avec Le Fondateur de John Lee Hancock, Michael Keaton décroche une nouvelle fois un rôle à la hauteur de son talent et se place pour un potentiel Oscar. Il incarne Ray Kroc qui, à force de persévérance et détermination, réussira à transformer un simple restaurant à succès en une multinationale puissante, la chaîne de fast-food McDonald's. Dans ce long métrage, on découvre ainsi le parcours de ce simple VRP qui a eu foi en un concept, prêt à tout pour l'étendre au pays entier, voire au monde. Un chemin parsemé d'embûches qui ne fait pas l'éloge de McDonald's sans en faire un procès facile, laissant le spectateur seul juge du travail accompli, avec tout ce que cela a pu engendrer comme conséquences du point de vue économique et humain.

Et si Michael Keaton brille dans la peau de cet homme d'une résilience folle, il ne faudrait pas oublier d'applaudir tout le casting dont la justesse d'interprétation rend le long métrage aussi captivant : Laura Dern en épouse délaissée, Nick Offerman et John Carroll Lynch qui jouent les frères McDonald, ainsi que Linda Cardellini, Patrick Wilson et B. J. Novak.

Le Fondateur, en salles le 28 décembre 2016