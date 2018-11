Michael Schumacher filmé avant l'accident, sa famille dévoile enfin la vidéo

Le 30 octobre 2013, Michael Schumacher s'est adressé à ses fans dans une vidéo qui n'avait, jusqu'alors, jamais été dévoilée. La famille du septuple champion du monde de Formule 1 vient de lever le voile sur cet échange inédit, enregistré un peu moins de deux mois avant son accident de ski. Le 29 décembre 2013, il avait lourdement chuté sur le domaine de Méribel. Victime d'un traumatisme crânien, il avait été hospitalisé en urgence avant de regagner, par la suite, sa maison de Gland (Suisse) où il est en convalescence depuis.

C'est sur le site officiel de l'ancien pilote (www.michael-schumacher.de) que la vidéo a été mise en ligne le 22 novembre 2018. Filmé de près, l'Allemand de 49 ans répond à dix questions, notamment : "En vingt ans dans la Formule 1, quel adversaire avez-vous le plus respecté ?" Michael Schumacher ne réfléchit pas un seul instant pour donner le nom Mika Häkkinen. "L'homme que je respecte le plus, depuis des années, sans hésitation, c'est Mika Häkkinen. Nous nous sommes battus sur le circuit, mais notre relation en privé était stable et solide."

Bien que sept fois champion du monde, Michael Schumacher n'a jamais été sûr de lui. "Les doutes dans ce métier sont très importants, déclare-t-il. Il ne faut pas avoir trop confiance en soi, rester sceptique et aux aguets pour toujours rechercher des améliorations et passer à l'étape suivante. Je me suis toujours dit que je n'étais pas assez bon et que je devais travailler plus. C'est l'une des clés qui m'a amené où j'en suis. Ça et le travail d'équipe, car en F1 vous n'êtes rien sans votre team."

Depuis son accident de ski, Michael Schumacher n'a plus jamais été vu. Les informations autour de son état de santé sont soigneusement gardées, sa femme Corinna contrôlant la communication. Cette dernière a récemment qualifié son mari de "battant" dans une lettre adressée à un fan.