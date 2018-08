Michael Schumacher: Son départ pour Majorque "confirmé", le mystère reste entier

Après bientôt cinq années de réclusion dans sa propriété suisse de Gland, dans un état de santé qui demeure une énigme suite à son terrible accident de ski survenu en 2013, Michael Schumacher va-t-il changer d'air et quitter les bords du lac Léman pour les rivages de la Méditerranée ? C'est en tout cas, alors que son épouse Corinna a acquis une somptueuse villa dans les Îles Baléares, ce qu'affirme une édile locale...

"Je peux officiellement confirmer que Michael Schumacher va s'installer dans notre municipalité et que tout est mis en oeuvre pour l'accueillir", aurait ainsi affirmé à un correspondant de la revue helvétique L'Illustré Katia Rouarch, maire depuis le mois de juin de la commune espagnole d'Andratx, située dans la pointe ouest de l'île de Majorque. Une assertion étonnante, dans la mesure où toute communication autour de l'ancien sextuple champion du monde de Formule 1 est verrouillée par son entourage, mais qui fait écho à la récente information de l'achat par Corinna de l'ancienne résidence majorquine de Florentino Perez, président du Real Madrid, lequel ne s'y rendait plus depuis le décès de son épouse en 2012 et avait décidé de la mettre en vente en 2017.

La femme de Michael Schumacher aurait dépensé environ 30 millions d'euros pour acquérir la Villa Yasmin, somptueuse propriété de 15 000 m² avec vue imprenable sur la mer, installée dans le quartier huppé et privé de Las Brisas et dotée de deux piscines, d'un immense jardin ou encore d'un héliport. Une villégiature idéale pour que Corinna puisse y passer des vacances avec ses enfants (Gina Maria, 21 ans, et Mick, 19 ans) et ses amis, selon les observations du tabloïd allemand Bild, qui s'était fait l'écho de la transaction, mais aussi idéale pour continuer à préserver la totale intimité de la famille et le secret le plus absolu sur la condition de Michael : située sur un promontoire rocheux et ceinte de hauts murs, la propriété est inaccessible aux regards et aux paparazzi. Schumi et son épouse connaissent bien les lieux puisqu'ils avaient par le passé leurs habitudes à Majorque, où ils jouissaient à l'époque d'une autre villa. Autres éléments favorables : Ralf Schumacher, le frère de Michael, y passe également beaucoup de temps et Andratx compte un important contingent de résidents allemands.

La nouvelle de cette éventuelle installation à Majorque pose une nouvelle fois la question de l'état de santé réel de l'ancien Kaiser de la F1, invisible depuis son accident de ski à Méribel le 29 décembre 2013, et les soins spécifiques qu'il nécessite. Un secret médical farouchement gardé par son épouse Corinna et son agent Sabine Kehm, lesquelles n'ont pour l'heure pas réagi à l'information "officielle" délivrée par Katia Rouarch. Cette dernière aurait par ailleurs indiqué que les services de sécurité locaux étaient également au courant de la venue prochaine de la famille Schumacher, dans un délai qui, lui, n'est pas connu.

En décembre 2017, Jean Todt avait donné des nouvelles de son ancien coureur au sein de la Scuderia Ferrari, se voulant toujours optimiste. "Michael nous manque. Il est là, se bat encore. Le combat continue. Michael est quelqu'un de très spécial, une personne spéciale pour le sport automobile. Il est spécial pour moi, c'est un ami", avait-il alors déclaré.