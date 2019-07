Michaël Youn papa pour la deuxième fois : l'annonce surprise en photo !

Ce bébé est le deuxième enfant pour Michaël Youn et Isabelle Funaro. Car contrairement à ce que disaient les rumeurs, le comédien et l'actrice de 37 ans ne sont pas séparés, ils ont même renforcé leur couple avec l'arrivée de Stellar. Le couple a également une petite prénommée Seven qui a fêté ses 8 ans le 7 juin 2011. En juin 2018, Michaël Youn s'était montré particulièrement touchant pour l'anniversaire de sa fille. "Seven, 7 ans, aujourd'hui le 7 juin. Bon anniversaire à la plus délicieuse, audacieuse et malicieuse des petites filles. Tu as changé ma façon de regarder le monde. Tu as donné du sens à mon existence. Tu as mis du soleil dans tous mes ciels gris. Je suis tellement fier d'être ton père. Tu me complètes. Mieux, tu me remplis. Je t'aime. Amour de ma vie", avait-il écrit à l'époque.