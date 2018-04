Pascal Obispo : Son fils Sean est amoureux d'une jolie "fille de"

"Ma famille est recomposée et j'ai la chance que le papa de ma fille soit top, confiait la présentatrice télé à Public en 2013. La priorité de tous les parents reste le bonheur de leurs enfants et je pense que nous y sommes parvenus avec son père." Quant à Isabelle Funaro, elle nous confiait en 2013 : "Mon fils me fait rire [il a 12 ans]. Je me vois à travers ses yeux et ce que ses copains de classe lui racontent quand je vais le chercher. Ses copines lui disent 'mais ta mère est bien habillée, elle est trop belle' et ses copains regardent des photos de moi sur Internet. Quel plus beau compliment on peut avoir dans la vie quand ça vient de son propre fils. Il a une sorte de fierté, alors que je pensais qu'il aurait honte."

Voilà donc deux belles graines ensemble. Pourvu que ça dure... et à en croire l'Instagram (privé) de Yasmine, elle est raide dingue du magnétique Sean qui occupe une bonne partie de ses récentes photos.