Michaël Youn, sa fille Seven dans ses pas ? "Elle veut faire comme moi"

Lundi 5 février, Michaël Youn sera à l'affiche des Bracelets rouges, fiction qui sera diffusée sur TF1 et qui devrait connaître un franc succès. En marge de cet événement, l'ex-trublion du Morning Live devenu un acteur plébiscité et salué était l'invité de Nikos Aliagas dans 50' inside. C'est au Parc des Princes, lieu que le comédien affectionne tout particulièrement, lui qui est fan du PSG, que l'entretien s'est déroulé.

Et il y a été notamment question de sa fille Seven (6 ans), fruit de son amour avec Isabelle Funaro. "Souvent ma fille me demande, 'mais tu fais quoi comme travail papa ?' parce qu'en plus elle me voit faire tellement de choses différentes. Elle comprend pas très bien", reconnaît-il. Et de surenchérir : "Je lui dit, 'papa il travaille pas, papa il s'amuse', et elle me dit 'je veux faire comme toi'".

Récemment, le comédien et père de famille âgé de 44 ans s'était épanché sur l'éducation qu'il donne à "l'amour de sa vie", Seven. "L'autorité ne m'a pas rendu très heureux quand j'étais enfant ou adolescent. Donc je n'en ai pas beaucoup en stock, au grand dam de la mère de ma fille", avait-il confié avec pudeur à Télé 7 Jours.