Nicolas Sarkozy, souriant avant le deuil, dîne avec Justine Fraioli et sa fille

Mardi 12 décembre, l'avenue Marceau dans le 8e arrondissement de Paris était animée par l'ouverture de la Maison Noura, nouveau restaurant du célèbre groupe de gastronomie libanaise, imaginée par Pierre-Yves Rochon. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient conviées comme l'ex-président Nicolas Sarkozy, tout sourire à quelques heures d'un drame intime...

L'ancien chef de l'État, qui n'était pas venu avec son épouse Carla, a pris la pose pour les photographes, détendu et souriant, incapable d'imaginer que sa maman Andrée allait rendre son dernier souffle quelques plus tard, en pleine nuit. Aux côtés de l'ex-président, on a aussi pu voir l'animatrice Justine Fraioli et sa jolie fille Yasmine, âgée de 16 ans. Il fallait également compter sur Nicolas et Alexandre Le Strat, Hapsatou Sy, Yaniss Lespert et sa compagne Bétina Orsetti, Taïg Khris, Smaïn et l'Imam de Drancy Hassen Chalghoumi, Sylvie Hoarau (Les Brigitte), Sandra de Matteis (désormais madame Sisley, dont l'agence Sandra&Co collaborait à la soirée), Frédéric Saldmann avec sa femme Marie ou encore Éric Ciotti, Lauren Leslie Lempicka, Marilou Berry, Jean-Paul Bou Antoun (Pdg de la Maison Noura) entouré de ses fils Paul et Ziad et de sa femme, Emmanuelle Boidron, la jeune maman Aïda Touihri, Laurence Roustandjee, Elisa Bachir Bey, Audrey Chauveau, Ruben Alves, Axelle Laffont (aux platines), Audrey Marnay, Keren Ann, Lou Gala, Pierre Dhostel et sa femme Carole, Lilou Fogli et Sandrine Quétier...

Noura a été créé en 1989 par Jean-Paul Bou Antoun et est ensuite devenue une saga familiale grâce à l'intervention et la collaboration de ses trois fils : Walid, Ziad et Paul. Noura s'est imposée comme l'adresse incontournable de la cuisine libanaise qui a la particularité d'être revisitée de manière contemporaine. Historiquement installée à l'angle de l'avenue Marceau dans le 16e arrondissement, l'enseigne s'est depuis déployée dans plusieurs endroits stratégiques de Paris.

