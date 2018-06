Michaël Youn à sa fille, Seven : "Tu as donné du sens à mon existence"

Très présent sur les réseaux sociaux, Michaël Youn n'y a jamais caché son affection pour sa fille Seven. Dans les moments de blues, comme dans les moments de bonheur, l'acteur qu'on retrouvera cet été à l'affiche de Christ(off) ne rate jamais une occasion de se montrer gaga de sa fillette. Tout en prenant soigneusement le soin de ne pas révéler le visage de cette jolie petite blonde qu'il a eue avec Isabelle Funaro.

Ce 7 juin 2018 était d'autant particulier pour lui parce que Seven fêtait son 7e anniversaire. Un triple sept qui valait bien un post Instagram. "Seven, 7 ans, aujourd'hui le 7 juin. Bon anniversaire à la plus délicieuse, audacieuse et malicieuse des petites filles. Tu as changé ma façon de regarder le monde. Tu as donné du sens à mon existence. Tu as mis du soleil dans tous mes ciels gris. Je suis tellement fier d'être ton père. Tu me complètes. Mieux, tu me remplis. Je t'aime. Amour de ma vie", écrit-il, visiblement dingue de sa fille chérie, en légende d'une élégante photo en noir et blanc où il embarque sa fille, hilare, sur son épaule. Beaucoup trop chou !