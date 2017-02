Michaël Youn : "Tourner en couple, j'en ai souffert, je ne le referai pas"

C'est au Festival des créations télévisuelles de Luchon que Michaël Youn s'est confié au magazine Gala. L'acteur, réalisateur et humoriste était l'un des membres du jury présidé par son copain Olivier Marchal (avec qui il joue dans Mon frère bien-aimé). Dans son interview, l'artiste fait des confidences, tout en prenant soin de ne rien révéler de trop privé...

Dès le début de la conversation, Michaël Youn déclare : "Le monde fait mal." S'agit-il d'une simple généralité ou fait-il allusion à sa situation personnelle, lui que la rumeur dit séparé d'Isabelle Funaro, mère de leur fille Seven, 5 ans ? On n'en saura pas plus. "Tourner en France en couple avec un régisseur, changer de ville tous les jours, se retrouver le soir dans une chambre d'hôtel en tête à tête avec un film en pay per view, j'en ai souffert, je ne le referai plus", répond-il quand on lui demande s'il songe à remonter sur scène (son dernier show remonte à 2003). Il parle sans aucun doute de son ex-compagne Juliette Arnaud, actrice, scénariste, chroniqueuse de radio et animatrice qui a partagé sa vie de 1998 à 2004. Un peu plus loin dans l'interview, ce fils de psychologue s'aventure à faire sa propre analyse : "Hyperactif, je m'autosaoule très vite. En amour comme en amitié, au bout d'un temps, je ne me supporte plus. Ce ne sont pas les autres qui partent, c'est moi, par lassitude de qui je suis."

Michaël Youn offre aussi son regard éclairé sur la notoriété : "Elle complique la vie. Quand tu es célèbre, ça veut dire que tu passes une partie de ta vie à essayer d'être connu et l'autre à tout faire pour ne pas être reconnu. (...) D'abord, on m'a tendu des cahiers pour des autographes, ensuite on m'a photographié, après j'ai eu droit aux selfies collés-serrés, maintenant, ce sont les vidéos Snapchat. À chaque fois, je dis oui. Pas le choix... Refuser, c'est m'exposer à passer pour désagréable."

