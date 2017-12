Michel Cordes (Plus belle la vie) écarté des castings : "C'est scandaleux !"

Ce mardi 26 décembre 2017, France 3 diffusera Pour toujours les premiers, un nouveau prime de Noël de la série Plus belle la vie. À cette occasion, Michel Cordes fait quelques confidences à nos confrères de TV Magazine sur son personnage de Roland... mais aussi sur sa vie d'acteur.

Ce soir, l'intrigue tournera autour de lui : "J'embarque tout le monde dans un vieux van le temps d'une histoire construire comme un road movie entre Marseille et Saint-Germain-en-Laye." Une "très belle aventure" pour Roland, "au-delà du plaisir de sortir un peu du Mistral".

Le Roland "plutôt jovial, arrangeant et bonhomme" dévoilera alors une nouvelle facette de son caractère, "la détermination". "Il est prêt à tout renverser sur son passage pour arriver à ses fins", indique Michel Cordes.

Les producteurs parisiens m'excluent des castings

Surtout connu pour son rôle dans Plus belle la vie, à 72 ans, le comédien, également sculpteur, ne croule pas sous les propositions, "pour deux raisons assez bêtes et simples". "Mon accent du Sud et mon identification très forte à Roland Marci font que les producteurs, particulièrement les producteurs parisiens, préfèrent m'exclure des castings, même lorsque les réalisateurs me demandent, confie-t-il. C'est assez scandaleux. Mais c'est comme ça. Ils ne savent même pas que j'ai fait mille choses avant..."

En plus de jouer le rôle de Roland dans le feuilleton de France 3 et deux ans après La Promesse du feu (France 2), Michel Cordes reprend son rôle dans La Promesse de l'eau, la suite de la mini-série réalisée par Christian Faure.