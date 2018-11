Michel Cymes en colère contre TPMP : Mise en garde par le biais de son avocat

Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste (C8) ne sont pas seulement dans le viseur de TF1. Michel Cymes aussi est en colère, comme Le Journal de l'audiovisuel vient de nous l'apprendre. Comme l'expliquent nos confrères, il n'a pas apprécié que l'équipe qualifie son émission Aventures médecine de programme "racoleur" le 17 octobre 2018.

"Je trouve ça insupportable de voir les témoins de l'émission, qui nous ont fait confiance en acceptant de se dévoiler devant les caméras, être attaqués", s'est-il indigné. Le médecin et chirurgien français spécialisé dans l'ORL et âgé de 61 ans a donc envoyé, par l'intermédiaire de son avocat selon Télé Star, un courrier à C8 stipulant que cela devait cesser. Il a également précisé qu'il veillerait à ce que l'équipe de TPMP ne dénigre plus les "témoins qui font confiance à ses équipes".

Pour rappel, l'émission en question traitait des troubles de la sexualité. Un sujet "très racoleur" selon Cyril Hanouna. "Même avec un thème racoleur comme ça, ça ne marche pas. (...) Quand est-ce qu'ils vont comprendre ?", a ensuite lancé Matthieu Delormeau. Gilles Verdez n'a pas été plus tendre : "C'est la fin de l'illusion de Michel Cymes. A chaque fois vous me rétorquez que c'est l'animateur préféré des Français. Mais personne ne le regarde ! Je ne sais pas qui l'aime, mais je pense que l'on aime le détester. Moi, je le déteste sans l'aimer. C'est un mauvais animateur, il n'a pas de talent. (...) C'est un scandale du service public."

Michel Cymes boycotte TPMP

Ce n'est pas la première fois que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ne font pas de cadeaux à Michel Cymes. Ce dernier a donc décidé de ne plus se rendre dans l'émission, comme il l'avait confié en mars 2016 à Médias le mag : "Je ne vais pas accepter une invitation à dîner chez des gens qui m'insultent. Donc... J'y suis allé trois fois, au début. A partir du moment où quelqu'un de l'équipe m'insulte, je n'y vais plus."

Et de poursuivre concernant Gilles Verdez, qui s'en prend régulièrement à lui : "On n'a jamais autant entendu parler de ce type que depuis qu'il m'insulte. D'ailleurs, il n'insulte pas que moi... A la limite, cette histoire personnelle, je la règle tout seul. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que D8 [nom de C8 à l'époque, NDLR] fait partie du groupe Canal. Et qu'avoir ce genre de chroni-sniper qui assassine les gens en permanence sur une chaîne de ce très beau groupe qu'est Canal, je trouve pas ça digne."